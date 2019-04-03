彰化縣政府表示，王惠美就職百日已經端出了許多政績的亮點。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美就職百日，彰化縣議會民進黨黨團指出，要讓縣民知道縣府團隊的「精湛」表現，黨團總召尤瑞春抨擊，從教育、能源、交通、觀光各方面，幾乎「錢都沒」回應；副縣長洪榮章表示，縣府團隊短短100天已經端出許多縣政亮點，打造全國第一個以縣市層級全縣動員啟動C肝根除的縣市、彰北捷運路網已著手可行性研究評估，彰南捷運路網也要立刻啟動，未來縣府團隊會以縣民為最大的利益作考量來推動各項縣政，並會陸續呈現亮點。

今天議員尤瑞春、賴澤民、葉國雄、李成濟、楊妙月、張欣倩等群起砲轟，「什麼都不做！永遠不犯錯！」已變成彰化縣政府的治縣方針，可以改善彰化市停車問題的停車場工程，已獲前瞻基礎建設經費核定，107年早已獲縣議會通過墊付預算，卻又卡錢關，議員們生氣的說，王縣長只會用經費不足、時間不夠，將機會往外推，台灣燈會推掉了，卻還要議員們拭目以待，到底是要拭目以待什麼？呼籲不要再繼續東刪刪、西減減，說要蓋彰南捷運、要在和美蓋F1國際級賽車場、要在二林成立亞太農業生技研發中心、還要設立東亞花卉拍賣中心暨花卉觀光走廊，「什麼時候要把施政計畫端出來呢？我們拭目以待！」

洪榮章表示，彰北捷運路網即著手辦理捷運鹿港線可行性研究評估，並於4月2日評選出專業廠商，在彰南捷運路網也要立刻啟動可行性評估。教育的推動，更是王惠美縣長上任以來一直很關心，也是縣府團隊重中之重，以家長關心的免費營養午餐費用來說，王惠美没有說過免費營養午餐不辦，108年縣府教育處預算也已編足，109年預算也已編列並没有刪減預算，不要以訛傳訛，道聽塗說，至於其他各項縣政的推動，縣府會持續努力，希望不要流於口水戰，共同打造美好彰化幸福城市。

(中時 )