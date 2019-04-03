高雄市長韓國瑜，今出席中華民國全國工業總會在高雄召開的投資座談會，工總理事長王文淵表示，未來將投資高雄2000億以上，並將投資項目清單送給韓國瑜，而韓市長自去年12月25日上任，至今日屆滿百日，高雄市府團隊今下午召開「上任100天─努力現在 展望未來新高雄記者會」，韓率領高市府一級主管們，向外界說明這100天來，高市府團隊所做的10大亮點政績與施政滿意度。

回顧過去3個月，今年2、3月時韓國瑜出訪星馬和中國大陸，總共已簽訂近84億元農漁外銷訂單和MOU，除外銷訂單外，讓高雄人最有感的政策應屬「路平專案」，因前市府團隊消極刨補路面，導致路面坑坑洞洞，甚至有5000天坑的糟糕名聲，因此韓市長上任後，已委請副市長李四川督軍，目前完成逾二十條道路刨鋪，鋪完的道路平坦，讓多數市民頗有感。

韓國瑜今下午率領市府團隊召開「展望未來新高雄記者會」，向社會各界和高雄市民說明市府團隊的政績。來打破部分在野黨和側翼團體造謠生事的謠言。

新聞局長王淺秋說，韓國瑜領導市府團隊3個多月，市民光榮感大幅提昇，特別值得注意的是，76％民眾感到光榮，其中，青年學生高達83.6％、30～39歲正面比率79.9％、女性民眾比率79％；另外，韓國瑜市長施政滿意度獲得61.3％的市民朋友肯定，其中青年學生族群滿意度高達83.8％，女性民眾滿意度65.5％，職業家管更高達68.5％，高中職以上學歷滿意度達6成以上。

民調也針對未來看好度，青年族群看好度達91.8％、20～29歲部分達81.6％。另外，約6至7城市民對於近3個月觀光客數、購物人潮、推廣農漁產品、城市行銷、路平、與大陸城市交流及未來市長施政持正面態度，其中又以贊成韓國瑜進行大陸城市交流的支持度達71.2％為最高。王淺秋指，本次民調委託山水公司調查，有效樣本2018份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.19個百分點。

高雄巿長韓國瑜就職100天，3日宣布放棄對小林村國賠案的上訴，另外針對就職100天的施政滿意度調查，高巿府公布數字，青年族群看好度達91.8％、贊成市長進行大陸城市交流的支持度也高達71.2％。

韓國瑜說，小林村國賠案估計要賠3250萬，對於法院判決的意旨，高巿府很難違背，何況小林村民經過10年法律纏訟，已經身心俱疲，站在照顧巿民的立場，讓巿民就不公平或不正義的地方得到應有的補償，所以放棄上訴。

高巿府針對韓國瑜就職100天，委託山水公司完成2018份有效樣本，3日公布施政滿意度調查，76％民眾感到光榮，其中青年學生高達83.6％、30~39歲正面比率79.9％、女性民眾比率79％，市長施政滿意度獲得61.3％肯定。

對未來看好度，青年族群高達91.8％、20~29歲部份達81.6％，高中職以上學歷達7成以上、女性民眾看好度則為73.3％。另外，約6至7成市民對觀光客數、推廣農漁產品、路平等持正面態度，71.2％更贊成市長與大陸城市交流。

(中時電子報)