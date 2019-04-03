新竹縣紅火蟻肆虐，縣府為防範疫情擴大，召開防治宣導講習會，縣府派員與各鄉鎮公所代表、農會、產銷班及農民、苗圃經營業者、土石方處理商業同業公會、中小學及社區民眾，共計110人次參加。

縣府表示，新竹縣於2004年發生首例紅火蟻通報案，迄今已進入第15年，截至去年12月底，統計列管防治面積約1萬833公頃，主要發生於湖口、新豐、新埔、竹東、關西、竹北等毗臨桃園縣的鄉鎮市。

防治宣導講習會中邀請國家紅火蟻防治中心專家，針對入侵紅火蟻生態、藥劑與偵察加以介紹，並赴戶外紅火蟻發生地點學習判定與處理方式。

農業處表示，民眾如發現疑似紅火蟻，千萬勿驚擾或破壞蟻丘，應儘速通知有關單位取樣鑑定。

通報專線如下：

國家紅火蟻防治中心（電話：0800-095-590）。

桃園區農業改良場（電話：03-4768216轉315）。

新竹縣政府（電話：03-5518101轉2912或2918）。

(中時 )