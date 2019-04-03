立法院前院長王金平牽線工總到高雄辦投資座談，也成了王表態爭取黨內總統大選提名後，首度和高雄市長韓國瑜碰面的場子，而前一晚工總餐會上有談到什麼？王3日受訪透露，雙方只見面2、3分鐘，沒談到總統大選的事，「韓離開時送我一句話，祝我心想事成！」韓也表示，主要是去感謝工總加碼投資高雄。

王金平指出，韓國瑜到漢來飯店出席工總餐會，只是敬個酒致意一下，2、3分鐘就走了，沒有談選舉的事情。媒體追問那院長內心會想和韓談一談2020嗎？王說，他要拜託你們大家都支持，更何況是韓市長，所以時機一到一定要拜託他的，王又表示，「自然就是美，我天天為我自己選舉努力，盡其在我」那時機何時？王笑說，現在不能講。

至於黨主席吳敦義5日要約韓見面，8日則是和您商談？王指出，他不知道韓跟吳主席怎麼約，而他就是吳邀請去喝喝茶聊聊天。面對韓去大陸拚訂單卻遭民進黨強戴賣台紅帽？王盛讚韓此行成果豐碩，他表示，韓將高雄優質推薦給大陸，讓大家更能認識高雄，與高雄人連結一起，所下的訂單都能一一實現，對農漁民實質受惠。

王話鋒一轉也替韓叫屈，王說，韓此行不是去搞政治的，但一切客隨主便，這個要體諒韓，韓當然也是絕對愛台灣，拚訂單同時也是顧到台灣的主權，這都毫無問題，所以大家應該對韓辛苦拚經濟，這麼努力，應該給予很大的一個感謝，對韓也有更高的期待。

王韓在工總餐會碰面 王金平：韓祝他心想事成（中天新聞）

(中時 )