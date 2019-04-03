台灣地區今天上午9點52分發生有感地震，震央在台東縣延平鄉，規模5.6，由於搖很大搖很久，讓許多民眾驚恐，同時也發現手機竟未收到國家發出的地震警報。中央氣象局表示，是因未達預警門檻才未發出。

上午9點52分發生地震時，許多民眾被搖晃到驚叫，更驚訝手機為何沒收到國家發出的地震警報，擔心自己被邊緣化，也有網友在《批踢踢實業坊》發文提問「這次這麼大怎麼沒警報呢」、「本魯的手機卻沒有收到通知」、「這次地震北部跟南部有感，為什麼沒收到？」還有網友認為自己是「國家認證的邊緣人」也有人解釋，「都市四級以上，雙北三級以上才會報」。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今天地震震度規模雖大，但由於是淺層，各地最大震度未超過4級以上的門檻，所以未發出國家地震即時警報。依規定，各縣市政府所在地震度要超過4級、台北要超過3級，才會發地震警報。

(中時電子報)