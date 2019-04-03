2020總統選戰已然開始布局，各黨之間的火花也越來越激烈，日前行政院長賴清德宣布參加黨內初選，正式加入總統大選戰局，韓國瑜先是說這可能是「打假球」好組成「蔡賴配」，後又表示民進黨即便初選激戰，但自癒能力強大猶如妖怪，而名嘴謝寒冰以此為基礎談論前總統陳水扁，說他宣布參加募款餐會根本是「魔界轉生」。

謝寒冰臉書發文。(翻攝自謝寒冰臉書粉絲團)

韓國瑜看民進黨備戰2020，表示他們內部整合力強大，無論初選如何紛擾，「民進黨就像個妖怪，手臂砍掉，第2天長個手臂出來，腦袋砍掉了，隔天就長個腦袋出來」，藉此建言國民黨應更加警惕，而名嘴謝寒冰依此邏輯，評論了陳水扁宣布5/9將參加募款餐會一事，阿扁強調這是他人生最後一個活動，但謝寒冰卻有不同解讀。

謝寒冰透露，陳水扁表示將在募款餐會上演講，暢談政治並接受採訪，把這次出席當作人生的最後一個活動，讓謝寒冰想起韓國瑜的「妖怪說」，笑言：「以後阿扁就是魔界轉生，不是用人生，而是用妖生繼續公開活動了」，酸度破表，引發網友熱議。

(中時電子報)