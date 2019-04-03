高雄市長韓國瑜聲勢高，被拱選2020總統的聲浪仍未減，韓國瑜日前雖表示，到目前為止2020總統選舉都不在他的考量之內，但其話題仍被熱議。曾預測韓國瑜必當選高雄市長的命理老師曼樺表示，現在的情勢並非是韓國瑜想不想選，而是民心、民氣所營造的「勢不可擋」，讓韓國瑜不想選也得選。

韓國瑜是否參選2020始終是外界關注焦點，高雄市民進黨議員昨在議會質詢時，要求韓簽下一張與市民的MOU，內容為「我韓國瑜絕不會接受國民黨徵召，參選2020總統」。韓則回應「我怎麼能簽呢？劉世芳想罷免我，變數有這麼的多，政治在高雄天空紛紛擾擾」。此話也留給外界想像空間。

然而。據ETtoday報導，曼樺提及，若從八字上頭來看，柯文哲跟韓國瑜的四柱雖相同，但她說韓國瑜氣勢還是最旺。曼樺老師也點出，現在的情勢並非是韓國瑜想不想選的問題，而是民心、民氣所營造的「勢不可擋」，讓韓國瑜不想選也得選。

此外，她還說韓國瑜的美國之行是「鍍金之旅」，所有的事情在他去美國後會更明朗、加分。

(中時電子報)