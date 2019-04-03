路透報導，美國國務院發言人2日表示，美方不會派遣高級別官員出席本月大陸在北京舉辦的第二屆一帶一路國際合作高峰論壇，並對該倡議的融資操作表示關切。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪上週六說，四月底將有近40位外國領導人至北京參加這場峰會。他駁斥了國際上的批評顯然是對一帶一路缺乏客觀和公正認識，屬於誤解、誤判及偏見。

首屆一帶一路國際合作高峰論壇於2017年舉行，當時美國白宮亞洲事務高級官員Matt Pottinger出席了峰會。一帶一路計畫意在通過大規模基礎設施建設，重塑連接中國和亞洲、歐洲等地的傳統絲綢之路。

不過，今年美國沒有出席該峰會的計畫。「我們不會從美國派出高級別官員，」美國國務院發言人在回答路透的問題時說。

報導稱，「我們將繼續提出對不透明的融資操作、治理不善、無視國際公認准則和標準的擔憂，這破壞了很多我們賴以促進可持續和包容發展，以及維持穩定和以規則為基礎的秩序的標準和原則。」「我們已經多次敦促中國解決這些擔憂，」這位官員補充稱。

大陸國家主席習近平的一帶一路倡議在很多西方國家引發爭議，尤其是美國。美國認為這是大陸擴大海外影響力的一種手段，而且通過不透明的項目讓一些國家背負不可持續的債務。

楊潔篪上週六稱這種指責是「偏見」，並稱大陸從不催債逼債，相反，很多國家通過參與「一帶一路」合作走出了「不發展的陷阱」。

楊潔篪上週六稱，已有包括近40位外方領導人在內的上百個國家代表確認與會，他未透露這些領導人的名字。不過中國一些最緊密的盟友，包括俄羅斯總統普京、巴基斯坦總理伊姆蘭·汗、菲律賓總統杜特蒂和柬埔寨首相洪森已經確認屆時將出席。

(中時 )