「土豪哥」朱家龍被控3年在W飯店辦毒趴害死郭姓女子，高院更一審今開庭朱家龍說他已和死者家屬達成和解，法律上他應負的責任不會逃避，但他已遭押2年多，希望法官能讓他交保，讓他回家向父母認錯及懺悔。庭末審判長諭知辯結26日宣判。

29歲朱家龍被控2016年12月2日下午入住W飯店後，隨即前往酒店與友人洪聖晏、蔡逸學聚會飲酒，隔天凌晨3人回到W飯店續攤開毒趴，朱提供毒軟糖、毒梅片等各式毒品，郭女4日進入飯店房間，眾人連開3天毒趴，期間郭女持續混用至少9種毒品致死。

高院將朱家龍判刑10年，案經上訴，最高法院撤銷發回更審，更一審3日進行最後的辯論程序，朱家龍仍做無罪答辯，他說對死者死亡結果感到遺憾及抱歉，他和死者家屬已達成和解，希望法官能讓他交保，他會記取這次教訓，不會再發生憾事。

蒞庭檢察官表示，有錢不是就可以任意辦毒趴，屍體會說話，相驗解剖報告顯示死者為混合藥物中毒死亡，朱家龍等3人在固定期間、固定場所，以密集且持續轉讓毒品等行為，與死者死亡結果之間具有因果關係，建請法院量處適當之刑。

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(中時 )