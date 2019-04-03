高雄市長韓國瑜。(圖/本報系影音截圖)

【#LIVE】韓國瑜與王金平「投資高雄座談會」 會後受訪

高雄市長韓國瑜與前立法院長王金平出席「投資高雄座談會」，眾所矚目難得同框。早前王鬆口，內心有想時機到拜託韓助自己爭大位，也強調自己引薦多位工商大老助高雄拚經濟。被問到與王見面是否有壓力？韓則霸氣搖頭，提高音量連說2次「真的沒有任何壓力！」

韓國瑜受訪表示，他與現場的台塑集團總裁王文淵及王金平，最擔心的就是高雄用水與用電的問題，還有土地也是重要關鍵。王文淵也向他提及，最新科技與設備，能讓燒煤炭汙染低於天然氣，讓他興奮不已決定擇日參觀。更對203家廠商，願來高雄考察投資環境，大表感謝；也對王金平、王文淵等人鼎力相助，大表感念，稱此次投資最少有1600億，將力求經濟與空汙間的平衡。

盛傳4月5日國民黨黨主席吳敦義，將與韓國瑜見面。韓也表示，實際日期未確定，身為國民黨黨員，黨主席要約自己談話，自己本就該去。至於，與吳會面是否邊緣化前新北市長朱立倫和王金平？韓也表示，吳、朱、王三人都是黨內重量級菁英，他們自己也能談；而大家都是老朋友了，彼此為中華民國理想溝通，是很正常的事。

記者提問：「見到王院長是否會有壓力？因為他很熱切希望時機一到，能尋求你的幫助。」韓國瑜一聽，立刻搖頭大聲否認：「真的沒有任何壓力！我的心現在一心一意幫高雄衝經濟，王金平院長也是高雄的子弟，他對高雄這個土地也有感情、對高雄人他也有責任。所以他看到我們在高雄衝經濟，他也聯絡全國工總，這個就是好事情啊！大家把高雄經濟衝起來嘛！真的沒有任何壓力！」

此外，針對尋求自己幫助爭大位一問，韓國瑜也表示，王金平的身分跟輩分，是不會輕易對自己開口的。

(中時電子報)