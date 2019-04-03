過了一個冬天又變胖了嗎？若不想春夏時讓肥肚見人，現在開始運動還來得及。專家表示，不想外出運動的人，其實在家裡進行一個簡單的單腳訓練動作，只要3天腰臀圍就會瞬間變小！
近年來鍛鍊核心肌群的深蹲十分火紅，《早安健康》報導，日本瘦身教練Ricca表示，在各種深蹲運動中，單腳深蹲效果最顯著，每天只要確實做一分鐘，短時間就能有效瘦身，而且比雙腳深蹲效果強10倍。
【單腳深蹲2步驟】：
1. 準備兩張椅腳穩固的椅子，挺直背部，將左腳往後放在後方的椅子上，僅以右腳站立，左手扶著前方椅背。鼻子吸氣時，花一秒鐘慢慢蹲下，右膝彎曲的同時，臀部稍微往後推，上半身避免搖晃。
2. 吐氣時花1秒鐘的時間回到原來的位置，右腳重複前述動作十次、左腳也做十次，進行兩組。
日本美容編輯親身嘗試後指出，單腳深蹲一開始會產生強烈的肌肉痠痛，由於使用到平時不常使用的肌肉，比起一般的深蹲強度高出10倍，但是做了三天後，下腹就減少1公分，臀部也小了2公分。
Ricca提醒，動作要確實使用腿部及體幹的部位來支撐身體的平衡，如果將所有的體重都壓在腳踝上，容易造成疼痛，此外，臀部要盡量往後靠，避免膝蓋彎曲時太過往前。Ricca表示，每天做一分鐘單腳深蹲，只要持之以恆，長久下來能緊實臀部和雙腿，同時鍛鍊到下背肌肉，消除贅肉。
(中時電子報)
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