英國海軍「決心」號（HMS Resolution）核潛艦1968年海試的歷史畫面

自1980年以來，英國有20艘核潛艦退役，1艘也沒處理掉，如今這些封存的潛艦是服役潛艦的兩倍。英國國家審計局（the National Audit Office，NAO）說，存放這些老舊過時的核潛艦1年就耗掉納稅人5億英鎊（約202億台幣）。

據BBC與《衛報》（The Guardian）3日報導，NAO指出，英國政府的核退役計畫簡直一敗塗地。它並強調，其中有9艘潛艦至今仍有放射性燃料。而英國未能處理這問題，很可能要冒著損及身為「負責核大國」信譽的風險。

此外，NAO今年1月的報告指出，未來10年英國國防部有210億英鎊（約8,530億台幣）的資金缺口。這要命的發現將使國防部因管理不善，而承受更大的壓力。

英國公共帳目委員會（Commons Public Accounts Committee，PAC）主席希莉爾（Meg Hillier）說，國防部必須控制一下節節高升的費用。「超過20年來，國防部一直承諾，要把退役的核潛艦解體，」她說，「但去年卻告訴我的委員會，現在才要處理這缺乏進展的糟糕問題。」

為了等待安排安全處理放射性廢料，退役的核潛艦都停放在普利茅斯（Plymouth）的得文港（Devonport），以及伐夫（Fife）的羅西斯（Rosyth），而其中7艘潛艦存放的時間竟比服役的時間還長。NAO估計，處理1艘核潛艦總共要花費9,600萬英鎊（約39億台幣）。

據英國國防部估計，未來120年維修和處置20艘封存，以及10艘現役核動力潛艦的費用共達75億英鎊（約3,035億台幣）。而從2004年管理人員說，設備不符合要求標準以來，這些潛艦就不曾卸下核燃料。至於相關程序要再展開，還得等到2023年。

(中時電子報)