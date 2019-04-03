瑞典一名警員近日趁休假時去三溫暖放鬆，卻意外撞見一名通緝毒犯，他不顧自己全裸一絲不掛，依然奮勇逮人，讓人大感佩服警察的敬業精神。

一名遭通緝的男子因毒品被判入獄，並曾襲擊一名公務員後逃逸，該男子3月29日到斯德哥爾摩洗三溫暖時，竟倒楣遇到休假員警。這名員警當下不顧自己一絲不掛，敬業上前成功逮捕逃犯。

警察局副局長波漢曼（Christoffer Bohman）說，「（該名逃犯）從未現身服刑，因此很自然地被列入通緝名單」，「這名警員當時並非在執勤期間，這相當巧合，且很有趣，兩人都在三溫暖房內認出彼此」。

波漢曼說，當擁有武器及同事在身邊時，採取行動時是相當容易，但那個時候，那名員警是裸身應對。更讚賞他為「一名優秀同仁，儘管當時你正在三溫暖洗浴和休息，但你還是保持冷靜，在考量大局後決定逮補嫌犯」。「拘捕的過程很平淡，而犯人沒有掙扎逃走。」

警方也在臉書上警告試圖為非作歹的人，「我們無所不在。即使你沒有看到我們，我們也在那裡。」

(中時電子報)