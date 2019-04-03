顏嘉樂去年底產下龍鳳胎晉升為新手媽媽，至今將滿四個月，今（3日）上衛視中文台《請問你是哪裡人》節目錄影，她表示，已經一年多沒上節目，這是他產後第二次出門，也是產後首次錄影，每天忙餵小孩睡眠時間不到8小時，對此她鐵了心推掉六部戲約，至少一年內不工作。

46歲的她高齡產下龍鳳胎兒女，她慶幸有老公狄志杰與婆婆幫忙照顧小孩，老公除了不能親餵母奶外，什麼事情他都願意做，因兩個小孩都是親餵母奶，曾試過兩個小孩同時餵奶，但因手勢實在太不順，後來只能一個一個慢慢餵，一次餵完就得花上一小時時間，也因照顧小孩實在太累，半夜起床餵完奶，她倒頭秒睡。笑言：「2個小孩真的很可怕，一加一遠遠大於二，二打二真的是不可能事情，三打二大人累得半死，小朋友卻睡得很沈。」

顏嘉樂自認有了小孩後哭點變很低，看到小孩被保母重壓窒息死亡的新聞，讓她忍不住落淚，她坦言看得當下生氣比較多，因為家人都在旁邊，可以罵一罵發洩一下，「看似都是很好的托嬰中心，但怎會知道好不好，太可怕了！」她也說：「每個小孩對爸媽來說都得來不易，且我們又等很久更能體會，我無法想像這種事情發生。」未來除非有遇到熟的人介紹，或是自己認識的人才會放心。

(中時 )