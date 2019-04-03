中華民國全國工業總會理事長、台塑集團總裁王文淵率203位企業領袖移師高雄辦座談會，喊出未來3年在高雄實際投資項目達52項、34家企業，投資總金額1598億元，甚至上看2000億元；高雄市長韓國瑜強調，市府要做企業好朋友，「來得越早、賺得越多！」高雄正百花齊放。

繼1月全國商總到高雄找上千億投資商機外，全國工總今也到高雄舉行「經濟起飛、高雄啟航—攜手打造台灣產業投資新聚落」座談會；「我們不只人進來，連錢也帶進來加碼投資！」工總當場宣布，投資項目涵蓋半導體、石化、環保工程、造船、生技、都更、氣體等；其中投資超過10億元的企業包括台塑116億元、華邦電600億元、台聚49.7億元、日勝生370億元、中石化166億元等。

王文淵致詞提到，到高雄座談儘管先前一波三折，但這天剛好是韓國瑜就職百日，是為響應韓的號召，率各企業攜手來打造高雄，讓台灣經濟再起飛；王指出，大陸國務院總理李克強在2015年5月提出「大陸製造2025年」，明確要將大陸從製造大國加速轉為製造強國，美國總統川普也在2017年7月提出「Made in America」，目的在「Make America great again」，世界兩大GDP強國都在強調「以製造業治國」，可見製造業對國家經濟、國防、民生等非常重要。

但王強調，現在台灣民粹以致難理性討論，環保能源與勞工等議題的爭議不斷造成製造業發展很大阻礙，籲理性科學論斷，回歸法制才能提振工商界投資意願；王推崇韓發展高雄魄力，對產業界來說，最重要的並非需要政府多大的獎勵，而是盼政府能打造良好的投資環境，讓產業在合理與合法的條件下，根留台灣。

韓國瑜致詞搞笑回說，王文淵稍早說他擔任市長剛好百日，他在台上作勢睡著差點要昏過去，笑說自己當市長後笑容越老化、頭髮越稀少，比2年前當賣菜郎時的青春洋溢、瓜子臉遜色不少。

「政府能幫企業做什麼？」韓批過去政府觀念不正確與偏差，以為自己無所不能，但他認為，政府角色就像是政治整脊師，讓企業在前衝經濟、照顧勞工時，政府把水電道路和土地等問題解決，投資環境打理好，就是要當企業好友、不能高高在上。韓再提高雄以前條件好但資源沒有被挖掘出來，他透露高雄和發工業區土地一坪才9萬元，「這不是跳樓大拍賣嗎？」要企業來得早、賺得越多，趕緊來高雄投資。

王金平表示，韓推行的庶民經濟讓大家有感，現在要在產業經濟上發動才能真正帶動產值、帶來更多就業機會；高雄勞工多、土地、水電都不缺，土地也比五股一坪8、90萬元便宜許多，高市府對廠商需求提供土地與單一窗口，加上韓到國外努力招商，可望讓高雄成為新時代的產業製造中心。王認為，台灣經濟困境受限無法加入區域經濟組織及雙邊貿易協定等問題，唯有兩岸和平才能解決。

王說，兩岸一定要接觸與協商談判，兩岸要和平發展台灣經濟才能經濟起飛，政治問題要用政治方法解決，若能簽定雙邊協定，台灣經濟發展無可限量，強調，政府的路走得正常、台灣未來仍是一塊寶島，當場疾呼「幫助韓國瑜發展高雄成為現代化的進步城市，好不好！」

(中時 )