高雄市長韓國瑜上任百日前發文表示，上任以來「這段時間，讓我感觸最深的一句話，就是上次參拜南普陀寺時看到的：勿忘世上苦人多。我們存在的意義，是為了讓台灣的苦人少一點、讓台灣人民過上少吃點苦的好日子」。

韓國瑜就職百日市民是否有感?最新民調顯示施政滿意度高達61.3％。韓市長也同步召開記者會，盤點十大亮點政績！

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(中時電子報)