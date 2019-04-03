大政治大爆卦-無色覺醒》施政百日感想 韓：勿忘世上苦人多 14:102019/04/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜上任百日前發文表示，上任以來「這段時間，讓我感觸最深的一句話，就是上次參拜南普陀寺時看到的：勿忘世上苦人多。我們存在的意義，是為了讓台灣的苦人少一點、讓台灣人民過上少吃點苦的好日子」。 韓國瑜就職百日市民是否有感?最新民調顯示施政滿意度高達61.3％。韓市長也同步召開記者會，盤點十大亮點政績！ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 「韓流」在大陸 04:092019/03/31 政治 上任僅約百日 以拖爭取兌現更多政見！韓國瑜選總統之路 訪美後明朗化 04:092019/03/31 政治 韓流代表了一股民意 04:102019/04/01 政治 不救台灣，如何救高雄？ 04:102019/04/01 政治 韓國瑜若不選2020 基層氣炸向王鴻薇烙狠話 07:592019/04/01 政治 參選2020明朗化？唐湘龍：韓國瑜在等兩道東風！ 14:162019/04/01 政治 韓國瑜不選2020？王世堅：引柯P出洞等時機 15:062019/04/01 政治 社論－英雄或狗熊就在承擔一念間 04:102019/04/02 政治 2020國民黨該怎走？羅智強道出二個肺腑之言 10:472019/04/02 政治 曾成功預測當選市長 她斷言韓國瑜2020... 13:392019/04/03 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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