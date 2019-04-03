菲律賓皇家航空公司「克拉克-台中-長灘島」首航。圖：業者提供

2016年蔡政府上任後推動新南向政策，放寬、簡化相關國家來台簽證措施，促使新南向18國來台人次逐漸增長，「貨進得來、人出得去」，金遠東旅遊集團代理的菲律賓的皇家航空公司(Royal Air Charter Service Inc.)趕在清明連假前夕，自4／3起開闢台中-克拉克-長灘島航線。

目前台灣直飛菲律賓有長灘島、宿霧、馬尼拉、公主港、克拉克等5個航點，菲律賓皇家航空公司加入提供包機服務，國人前往熱門海島渡假地將有更多的選擇。

此次規劃雙向載客，主要機型AVRO146-RJ100申請4／3-4／7飛航克拉克-台中-長灘島包機共4架次，4月3日上午11時有將近80位來自菲律賓當地知名的旅遊業者來台「踩線」，原航機亦滿載近百位清明連續假期出遊的台灣旅客直飛長灘島。

包機安排04／03RW058，克拉克-台中上午11：00抵達，04／03RW069台中-長灘島中午12：00起飛；04／07RW068長灘-台中下午17：45抵達，04／07RW059，台中-克拉克下午18：45起飛。

金遠東旅遊集團長期深耕東南亞市場，目前經營東南亞航空公司總代理，包括越捷航空、泰越捷航空、柬埔寨航空、印尼連城航空、緬甸國際航空、AIR KBZ航空、緬甸AIR KBZ航空、天空吳哥航空、泰國新時代航空、菲律賓皇家航空...，持續不斷的開發東南亞其他航空公司之代理權，提供國人以更經濟實惠的價格前往東南亞旅遊。

金遠東旅遊集團表示，根據觀光局統計，2018年新南向18國中，前6名分別為馬來西亞、越南、新加坡、菲律賓、泰國、印尼；其中菲律賓來台旅客成長人次最多，2017年較2016年度來台觀光數成長65％；2018年較2017年又成長達44％，2018年全年菲人赴台人次將近42萬。旅遊業響應政府新南向政策，積極開闢直航航班，相信東南亞各國在觀光、教育、經濟層面將與台灣有更多成長與交流。

克拉克Clark位在菲律賓北部，和馬尼拉距離大約是2小時車程，曾經是美軍基地，目前則為菲律賓克拉克經濟特區；另外克拉克則和西南方的蘇比克灣相距1小時車程。

位於克拉克經濟特區內的克拉克度假城（Fontana Leisure Parks），在首都馬尼拉以北80公里，車程僅需1個多小時，是菲律賓最新的旅遊推廣特區。

度假城建于著名景點艾華日山區附近，可遠眺壯茁的山景，亦可親近廣寬的花園平臺、環保設計的恬靜小徑及多個主題公園。克拉克度假城是菲律賓唯一的一個集水上樂園、高爾夫球場和娛樂場於一身的度假村。

克拉克度假城宛如一座小型城市，度假村內提供完整的超級設備，此地曾為美軍空軍基地擁有完善的高爾夫球場、網球場、游泳池、兒童遊樂場等，自成一格，且綠草如茵，讓旅客充分享受度假的感覺。此外，在克拉克度假城周邊有兩座36洞國際級高爾夫球場和一座大型水上樂園。

詳細諮詢服務可電洽菲律賓的皇家航空台灣總代理02-8502 0223

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