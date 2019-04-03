電視台今播出台北市長柯文哲受訪內容，柯提到台灣在國際生存空間時，直言韓流其實不正常，這不是成熟國家應該出現的現象，他到底行不行什麼都不知道，你怎麼敢這樣賭，這太扯了，這表示社會是完全沒有韌性，柯也透露，曾查過網路資料，發現韓只花50天就超過他的聲量。

柯文哲說，我們開始進入海嘯政治，然後這個海嘯一次比一次厲害， 2013年就一次了，2014年更大，2016是大勢已定，再來到2018年，所以韓流是台灣從這個淺碟政治邁向海嘯政治的經典之作，完全超乎我們的理解， 因為他查過網路資料韓國瑜超過柯聲量才50天，它是一次一次又蘊釀。

柯文哲表示，從太陽花學運、洪仲丘事件、太陽花學運到九合一大選， 所以說有極端氣候，我們現在面臨極端政治，自己選完的時候想說已經很厲害了，沒有想到韓國瑜比他還可怕，因為自己在選前6個月大概局面就差不多，但韓才花50天，柯直呼「天啊！這個！這叫極端政治下的海嘯政治」。

由於柯曾說「知道自己不是最好的選擇」，主持人追問那誰是美、中的第一選擇？柯也出，美國當然比較喜歡蔡英文，那大陸比較喜歡韓國瑜，這很明顯，他不是大家的首選，可是有時候要選CP值最高的，就像前總統李登輝說「不滿意但可以接受」，柯也說，真實的人生，不滿意但可以忍受就很厲害了。

(中時 )