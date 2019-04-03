尹智吾呼籲大眾關注張紫妍案。（圖／翻攝自ohmabella IG）

韓國女星張紫妍10年前因不堪被公司要求陪睡輕生，得年29歲，近日和她同公司的女星尹智吾頻出面不僅擔任證人，也呼籲圈內知道真相藝人挺身而出，卻引發自身安全疑慮，最近尹智吾上節目，分享曾跟警方強調自己很害怕，對方竟以她身高高安慰她不太可能被綁架或分屍，要她別想那麼多，超扯理由被網友罵翻。

尹智吾先前在IG上透露，在政府機關提供的住宅附近發現可疑情況，不僅聽到怪聲、廁所出現斷掉的繩子，家門口還被潑油及聞到煤氣味，她多次用警方提供的手錶報警，卻過了好幾個小時才得到回應，使她憤而上「青瓦台國民請願留言版」砲轟警方，該議題超過27萬人連署後，警方才承認有疏失，為尹智吾更換新的報案裝置及新住處。

昨尹智吾上《告發新聞》的直播，透露先前向警方表達擔心之情，對方先是問她幾公分高？她回173公分，警方竟回：「不用擔心，沒有170公分以上的被綁架紀錄」，更稱她身高這麼高，不管是殺人分屍、放血、棄屍對兇手來說都很困難，「妳很高，要綁架妳要花很多力的」。

此番言論一出，節目主持人、記者李尚浩超傻眼，直問：「警察真的這樣說？」其他網友也痛罵：「好絕望，感覺警方已經被收買了」、「還從來沒有170的被綁架過，真的搞笑把人當傻子」、「姐姐一定保護好自己啊姐這警察都是一夥的」、「此刻對警察有了新的理解」。

(中時電子報)