玉雕家邱敬淘今天創作完成的《蝠在眼前》，栩栩如生。（范振和攝）

玉雕家邱敬淘創作的《鵝含如意》，是鵝銜著如意的造型，意喻我很如意。（范振和攝）

玉雕家邱敬淘利用本土玉石顏色，巧雕成頌詠愛情的《春蠶絲盡 》。（范振和攝）

玉雕家邱敬淘擁有質量俱優的藍寶作品。（范振和攝）

玉雕家邱敬淘利用各種材質創作鼻煙壺，頗為醒目。（范振和攝）

花蓮縣知名玉雕家邱敬淘最近重拾雕刀，系列動植物創作，件件栩栩如生，讓本土與進口玉種相互輝映，3日完成《蝠在眼前》後，擔心玉雕產業後繼無人，企盼有關單位重視培育花蓮玉雕人才。

王雕家邱敬淘在1967年在東暉寶石公司當學徒，當時從事台灣貓眼玉加工，以蛋面造型為主，他認真好學，常利用空檔觀看師傅雕刻，自己私下嘗試雕刻，多年來雕出一片天。

從事玉雕的邱敬淘原本利用本土玉石雕刻各種動植物、人物、美食小吃等，不一而足，都能引起觀者廣大回響，15年前，他改以藍寶為主，除了台灣藍寶外，印尼、美國、祕魯藍寶，只要漂亮的，都成了他的創作素材。

他表示，台灣藍寶是台灣所產的玉髓類其中一種，又稱藍玉髓，因產量稀少，是台灣所產玉石種類中最受青睞的玉種，日據時期即已開採，但優質特級品都銷往日本，目前在台灣已很難看到真正優質的的台灣藍寶。

為因應消費市場需求，上游商從國外進口同色調，化學物理性質接近的藍玉髓原礦，由加工業者切割研磨，在市場商業上形成共識，統稱為台灣藍寶，A級品每克拉要上萬元，劣級品只要幾百元。

邱敬淘主打藍寶15年後，最近驀然回首，驚恐玉雕技術發生斷層，同時他也想怡情一下，於是重拾雕刀，發現寶刀未老，1個月來夜以繼日，雕出《漁翁得利》、《蝠在眼前》、《享壽人生》、《鵝含如意》、《牛轉乾坤》等，多元奪目。

以《鵝含如意》而言，是黃碧玉材質的鵝銜著如意的造型，令人不免多瞧一眼；《蝠在眼前》則是雪花玉上頭巧雕蝙蝠，活靈活現；他大部分運用本土雪花玉素材雕刻，是因雪花玉色澤豐富，能提供更寬廣的創作空間。

花蓮是玉石的故鄉，產出的玉種多樣繽紛，常與進口玉種在各展場碰撞出美麗的火花，但眼力逐漸不行的邱敬淘憂心心忡忡，擔心絕大部分年輕人對要耐得住寂寞的雕刻作業，已不再感興趣，他期盼有關單位能重視，為獨特在地玉雕文化盡一分心力。

(中時 )