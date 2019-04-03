(15:32更新戰果)王柏融今日再戰樂天金鷹，先發第5棒擔任左外野手，在第2局用美技守備沒收了赤見内銀次的飛球，更在4局打出右外野的安打，目前連4戰敲安。不過王柏融分別在第1、第5局時，遇到滿壘大好機會卻都無法將隊友送回來，前5局結束雙方還是0比0戰成平手。

王柏融此戰鎮守左外野，寒冷的天氣讓他忍不住用脖圍緊緊包住半張臉，還有日本網友發文笑說「外野有怪人」。但寒冷的天氣大王身手還是很矯健，2局守備時積極往左外野線邊飛奔，撲接沒收樂天6棒銀次揮出的飛球。有趣的是，銀次就是前役飛撲攔下強襲球，讓王柏融旅日首支長打變成內安的一壘手。

不過王柏融打擊方面總是欠缺臨門一腳，雖然在4局上冷靜選球，在1好3壞時逮住福井優也的142公里偏低速球，揮出打穿一、二壘間的右外野安打，但遇上滿壘狀況時都未幫球隊拿下分數。

王柏融1局上1出局滿壘時，面對樂天金鷹投手福井優也，擊出游擊方向滾地球，造成雙殺結束半局。5局上2出局再度遇到滿壘，第一球積極出棒，掃成右外野界外全壘打，之後面對142公里的速球打成右外野高飛球遭接殺，兩次留下滿壘的殘壘。

宋家豪6局登板，只花10球就讓火腿打者三上三下，不過投完這半局就結束任務下場，並沒有如台灣球迷期待出現「台灣對決」。6局下樂天洋將惠勒（ZELOUS WHEELER）打出一支中間方向的德州安打，幫助樂天攻得全場首分，也讓宋家豪一度成為勝投候選人。

8局上，無人出局一二壘有人，王柏融面對洋投赫曼（FRANK HERRMANN）打出左外野方向飛球被接殺。火腿隊換上代打横尾俊建，打出中間方向強勁安打，一棒替球隊打回兩分逆轉戰局，火腿2比1領先樂天，最終宋家豪無緣勝投。

8局下兩人出局，惠勒再度成為樂天的大功臣，面對速球一棒打成左外野方向兩分全壘打，替樂天逆轉超前以3比2領先，樂天今天3分全是由他打回。火腿隊最後半局未有建樹，因此以一分之差落敗，面對樂天苦吞2連敗，樂天則是4連勝。

(中時電子報)