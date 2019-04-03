前新北市長朱立倫今日下午與20餘位新北市議員拍攝文宣照，齊聲喊「總統凍蒜」「阿倫加油」，還合唱愛拼才會贏。對於即將登場的「吳朱會」，朱立倫指出，黨秘書長曾永權已來電確定是在7日上午8時30分，與黨主席吳敦義在中央黨部會面，而自己的立場清楚，若要徵召高雄市長韓國瑜，就大方徵召，將全力支持、全黨團結一致；反之若要初選，就公平初選，自己也將全力以赴。

對於國民黨組發會主委李哲華呼籲，黨籍立委、立委提名人，甚至是15位黨籍縣市長，都應對徵召韓國瑜一事公開表態，朱立倫則說，其實表態都很好，這時講尊重才適宜，無論是對於所有立委、議員或縣市長，都是尊重，全黨最後一定是團結一致，國民黨絕沒任何一點分裂的本錢。

朱立倫進一步說，不管是徵詢大家意見或表態都好，大家都可以表態、表達意見，但最後還是一個結論，國民黨絕對沒有任何分裂本錢，在這過程中越平順、和諧，大家越團結、越好。

至於吳敦義將在5日先與韓國瑜見面，緊接著「吳朱會」是否有勸退之意？朱立倫笑回「放心」，自己一直強調能先跟韓國瑜見面，大家更關心是吳敦義如何將黨內大家的意見向韓國瑜充分表達，若韓國瑜接受徵召，後續就很單純，全力支持、大家團結一致；反之要進行初選就公平初選，最後也是全黨團結一致。

媒體也問，若韓國瑜願接受徵召，是否會全力輔選？朱也重申，只要國民黨確定徵召韓國瑜，韓也同意，「我不但全力輔選，大家支持朱立倫的，也希望一起團結」，同樣的若自己經過初選出線，也希望大家都能團結一致。

(中時 )