幼稚園老師今年已經搶先帶小朋友到現場遊玩。圖：陽明提供

陽明海運文化藝術館可以眺望基隆港美景。圖：陽明提供

由陽明海運文化基金會與基隆市政府共同策劃的「2019基隆童話藝術節」，將於4月4日至4月7日盛大登場。今年已是「基隆童話藝術節」舉辦的第15個年頭，陽明海運期望能透過持續的投入為推廣海洋文化盡一份心力，並且在為期4天的連續假期為大家帶來難忘的親子溫馨時光。

「基隆童話藝術節」逐年擴大規模，今年陽明海運集團特別廣邀57家運輸相關業者共同贊助，為活動內容更添光彩。本次「基隆童話藝術節」陽明海運文化基金會除了在基隆微笑港灣設置大型藝術裝置，同時也推出以港口「貨櫃」為主題的活動，將貨櫃轉化為「ColorKeelung-奇幻禮物盒」互動作品，透過寓教於樂的設計將帶給孩子們無限的驚喜。

另也為基隆港帶來不同的藝術氣息與面貌，除此之外，還特別邀請朱宗慶打擊樂團，將貨櫃結合打擊樂打造「Beat of Hearts！樂器貨櫃箱」，引導民眾認識海洋運輸並體驗打擊樂的魅力。基隆市政府也同樣規劃一系列精彩豐富的表演節目，同時也在市民廣場提供許多結合手作的文創活動，讓大小朋友親自體驗玩創意之餘，行銷基隆在地特色。

陽明海運集團的五大事業群分別為貨櫃航運、散裝運輸、碼頭經營、物流事業及文化志業，其中推動文化志業的「財團法人陽明海運文化基金會」自2005年成立便長期投入公益教育工作，舉辦各式藝文活動推廣海洋文化，並落實企業社會責任。

本次的活動透過基隆市政府與民間企業的結合，期盼藉由藝術的創作能量，為孩子們帶來歡樂的連續假期，帶動百年海港城市的觀光發展，並且透過生動活潑的表演推動海洋文化教育。

(工商 )