明天起就是兒童節、清明節4天連假，台南市因應每年清明掃墓人潮、車潮湧入，造成30處主要公墓及納骨塔周邊交通壅塞，警方也為此規畫30處墓區、九大風景區交管措施，每天動員約600名警力維持掃墓及風景區與各主要道路交通順暢，呼籲民眾多利用掃墓專車及搭乘大眾運輸工具。

台南市警察局針對本次清明節連續假期交通流量預估，4月4日及5日5時至17時將是掃墓高峰，其中又以4月5日清明節當天車流量最大，將採交管及替代與接駁等措施因應；相關交通管制措施及接駁車如下：

一、交通管制：

(一)「南山公墓」交通管制：

1.管制時段：自108年4月5日7時起至16時止。

2.管制路段：台南市南區新都路（大成路至西門路）。

3.管制地點：新都路與大成路口、大成路一段61巷與新都路口、新都路145巷口、西門路與新都路口。

4.管制車種：禁止三輪以上車輛進入。

5.例外車輛：接駁公車及公務車輛。

(二)「崇孝塔」交通管制：

1.管制時段：自108年4月5日7時起至16時止。

2.管制路段：台南市南區健康路133巷口至崇孝塔及竹溪街路口前道路。

3.管制地點：竹溪街136號、健康路一段133巷125號、體育路43巷28號。

4.管制車種：禁止三輪以上車輛進入。

5.例外車輛：公務車輛。

二、 免費接駁車輛如下：

(一)南區南山公墓： 108年4月5日（時間08：00至16：00），臺南市殯葬管理所提供12輛中巴接駁專車，於南山公墓內新都路段進行交通管制禁止車輛進入，接駁車於管制路段提供民眾得隨招隨停之搭乘服務。

(二)南化區懷恩堂及思親堂：108年4月5日（時間07：30至12：00），臺南市南化區公所提供懷恩堂2輛及思親堂3輛中巴接駁專車之服務。

(三)六甲區納骨塔：108年4月4、5日（時間08：00至16：00），臺南市六甲區公所提供2輛中巴接駁專車之服務。

(四)歸仁區納骨塔：108年4月4日（時間09：00至14：00），臺南市歸仁區公所提供1輛中巴接駁專車之服務。

(五)新營福園：歸仁區納骨塔：108年4月5日（時間08：00至16：00），臺南市新營區公所提供5輛接駁專車(體育場停車場至新營福園)之服務。

(六)官田區納骨堂：官田區納骨堂：108年3月30日（時間07：30至11：30），官田區公所提供3輛接駁專車(南114縣道至納骨堂)之服務。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，連假期間將針對轄區各主要幹道及九大風景區(赤崁樓、孔廟、安平古堡、海安路商圈、七股鹽山、奇美博物館、虎頭埤、梅嶺、關仔嶺)與主要墓園，配合各道路主管機關規畫交通管制措施及大眾運輸工具編排警力疏導管制，除由轄區分局持續管控疏處外，並運用廣播電臺宣導，即時上線播報最新路況，警察局交通警察大隊持續與交通局交控中心聯繫，利用CMS協助宣導供用路人參考，同時交通大隊勤務指揮中心電視牆，隨時監看路況系統，觀測轄內車流狀況，持續掌握路況;最後警方呼籲遊客和民眾多利用替代道路與接駁車，避免壅塞。

(中時 )