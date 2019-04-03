電視台今播出台北市長柯文哲專訪，會後QA有人提問「台北市政有什麼需要使用葉克膜急救？」柯提及年金改革爭議，並說，早該處理了，大家都要裝好人，所以小英說她憨膽也是對的，但也說，國家不可以每天裝葉克膜，所以老實講，「柯文哲是危機型的領導人物」。

柯文哲表示，用葉克膜那是很不得已了， 其實還是要建立一個比較正常的社會，不要老是用急救，急救是很不得已的，這是最後一招，你要身體弄得健健康康的，如果糖尿病也不控制又胖，然後生活亂七八糟，每天熬夜打電動玩具，然後有一天心肌梗塞再裝葉克膜，「神經病，你為什麼不把自己弄健康一點更好？」。

話鋒一轉，柯也提及年改爭議，他說，還是要講你為什麼不50年前就趕快處理，就不會陷入現在這個局面。年金改革是今天才出問題的嗎？20年前就要處理了，大家都要裝好人，所以小英說她憨膽也是對的。

柯文哲進一步指出，但是要做又做得亂七八糟的，為什麼？因為很難做，誰來做都做不好，只是大傷跟小傷的差別，一定傷的，那個20年前為什麼不處理？

柯說，所以老實講國家不可以每天裝葉克膜，那是很悲哀的事，台灣怎麼搞到...所以老實講，「柯文哲是危機型的領導人物」。

(中時 )