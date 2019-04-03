中華民國全國工業總會3日上午在高雄舉行「經濟起飛 高雄啟航—攜手打造台灣產業投資新聚落」座談會，前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜應邀同台。王金平致詞時表示，韓國瑜上任後，落實「貨出去、人進來，高雄發大財」，庶民經濟已讓大家有感，接下來要發動產業經濟，帶動台灣經濟產值，創造更多的就業機會。

王金平辦公室發布新聞稿表示，王金平致詞時稱，韓市長一路選舉以來，有幸陪他一起度過選舉的各種歷程，他當選後，我們都非常慶幸，韓市長一直呼籲大家來投資，自己身為全國商業總會的榮譽理事長，安排商總在1月26日到高雄舉行「愛鄉愛土拚經濟」企業投資台灣南區會議，安排400多位產業界人士來高雄考察，後來則有1000億左右的投資。

王金平稱，自己也是工業總會的首席顧問，之前和工信工程集團總裁潘俊榮去拜訪工總理事長、台塑集團總裁王文淵，請他安排來高雄考察，「王理事長也很阿莎力，因為高雄是台塑集團發跡的地方，當然對高雄有感情，也很了解高雄的投資環境。」

王金平強調，高雄市非常好的投資所在地，韓市長說企業界最擔心的五缺，包括勞工、土地、水、電等高雄都不缺，而且土地也比五股工業區一坪八、九十萬便宜許多，加上高雄市政府對於廠商需求，提供單一窗口服務，韓市長用心到國外招商，相信高雄可以成為新時代的產業科技中心。

王金平指出，近年來台灣對外投資很多，外國對台灣投資卻越少，主要是在世界貿易舞台上沒有獲得公平合理的競爭，政府應用心做好加入區域經濟組織，及簽訂雙邊貿易協定的工作，這才是台灣性命的根本；至於如何解決台灣經濟困境，他表示，國內一定要團結、和諧，更進一步是要處理好兩岸問題，兩岸穩定和平，才能讓廠商有外資來投資，我們廠商走出去，能得到合理公平競爭的平台。

王金平說，兩岸一定要接觸、協商、談判，要怎麼達成兩岸和平穩定，「要有人去跟大陸喬，喬到大家都能夠互相接受」，牽涉政治問題就要用政治解決。一旦台灣能夠加入區域經濟組織、簽訂雙邊貿易協定，台灣發展不可限量，台灣錢要重新「淹腳目」的時代，一定很快來臨。

王金平稍早受訪，被問到昨晚與韓國瑜見面一事，他表示兩人沒有談到總統選舉的事，韓市長只有祝他「心想事成」，未來時機一到，自然都會拜託大家支持；至於是否希望國民黨主席吳敦義對總統提名作業能快一點？王金平說，自然就是美，「我天天都為自己的選舉在努力，盡其在我、毫不鬆懈。」

(旺報 )