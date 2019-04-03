國立宜蘭大學奈米科技中心團隊為提供蘭陽地區民眾及學生利用科普遊戲學習科學常識的機會，結合宜蘭縣政府、自然科領域輔導團及縣內各國小，舉辦「宜蘭縣大眾科學日」活動，於4月3日上午在宜蘭市中山國民小學登場，開幕典禮上除了有中山國小竹杵及安格隆即興表演，另頒發科普遊戲創意賽得獎作品。

大眾科學日活動由國立宜蘭大學奈米科技中心教授陳輝煌帶領的計畫團隊培訓國中小教師與宜蘭大學學生為種子師資，再由種子師資輔導各校畢業生（或高年級生）科普遊戲海報設計、模組製作、內容講解等訓練，培養學生們設計、規劃動手做實驗活動內容，從中主動學習科學知識，同時讓參與科普遊戲的學生及民眾認識科學、親近科學，進而願意學習及應用科學。

今年度大眾科學日科普活動分別由國華、三星二所國中，及三民、新生、同樂、岳明、四結、五結、黎明、中山、光復、公正、東興、中興、北城、育英及金岳等十五所國小承辦，分別於各校辦理科學闖關遊戲，並邀請家長、鄰近社區民眾及媒體共襄盛舉，估計將會超過一萬名師生及民眾參與本屆科普闖關遊戲的活動。

(中時 )