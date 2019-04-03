電動車在世界各國越來越普及，預計到2021年，充電會是一大課題。台達研發出世界目前唯一可以同時充4台車的充電設施，此次也在漢諾威工業展展出。（張潼攝）

台達今年以「互聯生智 能源成永續」為品牌宣傳計畫，展出「智能製造」、「智慧建築」、「智能基礎設施」三大主軸。（張潼攝）

台達今年參與漢諾威工業展以「互聯生智 能源成永續」為品牌宣傳計畫，展示內容都符合在物聯網架構中，多元、高效的節能解決方案。 台灣時間2日晚間的記者會上，包括台達品牌長郭珊珊（左三）、新任歐洲（EMEA）區總經理Dalip Sharma（左四）等人都親自出席。（張潼攝）

2019漢諾威工業展登場，全球自動化大廠台達以「智能製造」、「智慧建築」、「智能基礎設施」三大主軸參與展覽；數位可視化的工廠監控方案、樓宇自動化的管理方案、依整合再生能源及儲能系統的電動車充電方案等，都是此次展出亮點，展現「以科技實踐智慧城市」的做法。

台達今年參與漢諾威工業展以「互聯生智 能源成永續」為品牌宣傳計畫，展示內容都符合在物聯網架構中，多元、高效的節能解決方案。台灣時間2日晚間的記者會上，包括台達品牌長郭珊珊、新任歐洲（EMEA）區總經理Dalip Sharma等人都親自出席。

郭珊珊強調，台達希望以物聯網科技打造智能、節能的解決方案，幫助城市邁向智慧永續，因此這次以「互聯生智 能源成永續」發表新的品牌主視覺與影片，以這個主軸呈現台達所能提供的解決方案。

在展出的三大主軸中，智能基礎設施部分，電動車是主要亮點。電動車在世界各國越來越普及，預計到2021年，充電和電網的穩定將成為一大課題；台達研發出世界目前唯一可以同時充4台車的充電樁，兩支充電槍分別可充歐洲、日本車款，另一支提供交流電，最後一個則是充電孔，讓車主可以直接使用自己車上附加的充電槍充電，且電力達到150KW，相當於可讓一台最大型的特斯拉用不到1小時時間充飽電，而且該設備可以連結太陽能系統、儲能系統，等於也具備能源管理與電力品質調節的功能。

智慧建築部分，主要就是「樓宇自動化」的成果。台達表示，大樓若要裝設照明、空調、電梯、太陽能甚至電動充電等設備，但各系統語言不同，難以整合操作，因此台達研發出一個平台，各種語言與系統都可以在同個平台上進行管理。而透過樓宇管理，當監視器感測到辦公室人數少時，可以自動遙控空調溫度，以達節能；感測到有太陽光照射進來，就自動將燈光調暗，或是自動控制窗簾的收放等。

此外，針對客戶（不同類型建築物）不同需求，台達也客製化不同系統。舉例來說，商場百貨公司可以藉著監視器偵測到人流最常經過哪個櫃位，作為促銷或熱門商品擺放位置的參考資料；或是機場、飯店、銀行可以藉著安裝無死角的魚眼攝影機，達到更安全的效果。

工業自動化部分，台達此次在展區裝設了一面220寸大型電視牆，呈現數位可視化的工廠監控方案，讓參觀者能親身感受智能工廠的控制中心現場。此次也展出一款無線裝置，曾應用在印度大片農田上；台達表示，過去農地主人每天清晨5點都要開著車到田裡逐一打開澆灌的水閘，但現在只要在水閘上裝上該無線裝置，在家就可以用平板電腦控制水閘開關；或是利用監視器可以監控工廠內的生產線，一旦發現有異常或錯誤，能夠立即偵錯、改進。

(中時 )