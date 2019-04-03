對於前法務部長、現任國安會諮詢委員邱太三捲入關說疑雲。前新北市長朱立倫今痛批，蔡英文政府如今根本荒腔走板、亂七八糟，回顧民進黨政府對於台灣民眾最關心的民生經濟、言論自由等問題，不但毫無同理心，更以輕蔑的態度回應，明顯展現出執政者長期以來脫離民心、民意的傲慢。

朱立倫進一步指出，民眾求溫飽，陸委會卻稱與禽獸、畜生無異，獨立機關NCC則變「東廠」，針對特定媒體開罰，箝制新聞與言論自由。他質疑「英文政府到底在胡搞什麼？」民進黨除了意識形態治國，難道還要階級治國嗎？一般民眾想圖溫飽就被指為畜生、高官幫有錢人關說就可以輕輕帶過？媒體罵國民黨是言論自由，罵民進黨可能就被NCC高額開罰？

朱立倫接著說，曾擔任法務部長的邱太三如今竟涉及關說，諷刺至極，總統府卻只有兩字「尊重」，令人不禁要問「蔡英文總統到底在幹嘛？」若民進黨治國只能胡搞瞎混，真的不該再誤國誤民，賠上全台灣的未來。

(中時 )