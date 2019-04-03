「青年市國家的未來」，國際青年商會中華民國總會中區會及台中各分會3日拜會市長盧秀燕，雙方針對青年議題進行交流。盧秀燕表示，協助台中青年發展是市府重大責任，她也會扮演好「媽媽市長」的角色；擔任傾聽者、包容者及解決問題的人，以發展好的青年政策。

國際青年商會中華民國總會中區會會長陳建弘及台中各分會代表今日拜會台中市政府，市長盧秀燕與市府社會局長李允傑一起迎接表示歡迎。

盧秀燕說，青年政策是市府很重視的議題，她上任以來即致力於青年發展，因此市府將在勞工局及經濟發展局成立青年事務科，提供一站式服務，讓想創業、就業、轉職的青年朋友有專人協助，不再讓年輕人求助無門。

國際青年商會中華民國總會中區會會長陳建弘指出，中區會為培養分會向心力，今年積極參與地方盛事，例如上星期協辦大甲鎮瀾宮路跑活動，進行社團宣傳，希望讓更多人了解青商會。此外，青商會並將極力爭取2021年青商會亞洲大會辦在台中，上次台中舉辦這項國際活動已是50年前，期盼市府給予支持。

盧秀燕指出，市府竭誠歡迎青商會亞洲大會在台中舉辦，市府會成為青商會後盾，支持青商會爭取這項活動辦在台中，屆時若爭取成功，市府並會在住宿、交通、會議程序等方面上全力協助，希望青商會放心爭取。

社會局強調，青商會在台灣發展至今已有67年，分佈在全台各縣市，目前全台共有151個分會，台中有23個分會，提供青年朋友許多參與、學習、體驗、成長、投入社區服務的機會，希望透過各種形式會議與活動，帶領青年走入地球村。

(中時 )