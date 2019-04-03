「幸福的家庭都相似，不幸的家庭各不同」，這是俄羅斯文學名著《安娜·卡列尼娜》的開場白。一名23歲援交妹，之所以走上援交一途，竟是為了抹去噁心繼父在她身上留下的味道，寧可用其他男人的味道來覆蓋。

家住新北市的援交妹甜甜（化名）生父早逝，母親帶著她與妹妹改嫁。誰知繼父是狠父更是狼父，不但對她們家暴，更性侵她們姊妹。據自由時報報導，甜甜在國中時遭繼父強暴，向老師告發後才發現，妹妹也慘遭毒手。

姊妹倆被送往寄宿家庭安置，媽媽則精神崩潰被送醫治療。「我想在身上留下其他的人味道！」甜甜說會開始援交，因為可以忘記被繼父硬上的事，「這些客人都溫柔多了！」。

援交若是個人利用性交易賺錢，沒有馬伕仲介，違反「社會秩序維護法」第80條，最高將處以3萬元罰鍰。警方也提醒，若是有類似創傷後壓力症候群情況，除了家人要及時關心，更要帶患者就醫，以免做出二度傷害自身之情事。

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(中時電子報)