姚姓律師在幫被告訴訟時聲稱和法官熟識，花30萬能買通法官，還說「不要以為官司穩贏」，需要當事人擔心法官真的操守不佳，聲請移轉管轄，開庭時法官詢問才知道律師竟是「司法黃牛」，並經檢察官調查，查出另外一名涉犯貪汙案的員警也被騙，全案依詐欺罪起訴姚姓律師。

移民署專勤隊溫姓員警，2013年間將逮捕的外勞縱放，並收取3萬5000元賄款，遭檢察官起訴，姚姓律師接受委任，一審、二審都要求員警認罪，卻說告訴溫：「可以花30萬買通法官，未來可以獲緩刑，不用進去坐牢。」但最後溫被判刑3年半。

溫只好向哥哥借錢，將現金交付給姚姓律師，但高等法院仍判刑，並宣告不能緩刑，並非如律師所說，上訴能得到無罪判決，事後，姚告訴溫，因為高等法院有3位法官，只有1位收錢，沒有辦法，溫現已入監服刑並假釋出獄。

另外一起案子，2016年4月到5月間，廖姓男子委任姚擔任訴訟代理人，姚告訴他「不要以為官司穩贏，要去買保險」，訛稱前一晚和士林地院退休的法官吃飯，官司可能會輸，需要200到250萬行賄法官，廖堅持不願給錢，先換律師又向法院聲請移轉管轄，並將始末告訴法官，承審法官轉向檢察官告發，開始偵辦姚是否涉詐欺。

檢察官傳喚多起姚承辦的案件，傳喚當事人到庭，才發現律師其實是「司法黃牛」，但姚辯稱，有收取律師費、上訴費、律見費，都包括在30萬內，但檢察官調查，姚根本是重複收費，多次說法不一，而且要被告認罪，又說法官收賄後會判無罪，根本與訴訟常情不符。

起訴書痛批：「民眾對司法信賴感普遍低落，諸如有錢判生、無錢判死，5％到10％司法官收賄等不實謠言，在群眾間廣為流傳，實則大部分司法人員與律師，莫不盡忠職守，被告罔顧當事人訴訟利益，傷害全體司法人員信譽，犯後態度不佳，建請法院從重量刑」。

(中時 )