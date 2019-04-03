眼袋、皮膚鬆弛、乾燥、細紋，讓你看起來像老了10歲。但睡前這6招，可以幫你搶救鬆弛臉，打造逆齡臉蛋。

運動、飲食、冥想、紓壓，許多有益身心健康的生活方式都可以逆轉身體的年齡，但這些需要時間，無法一蹴可幾。在你努力讓身體逆齡的同時，每晚睡前做好這幾件事，卻能讓你的臉龐隔天馬上年輕幾歲。準備好了嗎？今晚就要這麼做。

1.用眼霜冰鎮眼袋

先攬鏡自照，眼睛在使用一整天後，已經變得像泡泡金魚眼，眼袋也呈藏青色？在眼袋上塗抹一點含有胜肽或咖啡因成分的眼霜，可以幫助眼周血液循環。平時將眼霜放入冰箱，涼涼的塗抹在眼周，也有冰鎮的效果。如果有冰敷袋，每晚睡前冰敷眼周，可消除眼皮的泡腫，隔天醒來恢復有神的雙眼。

2.隱形眼鏡記得摘下

眼周的浮腫解決了，睡前還要消除眼球裡的紅筋，人才能看來青春、不憔悴。配戴隱形眼鏡的人，一回家要儘快將鏡片取出，避免長時間配戴使眼球充滿血絲。若是眼球乾澀，可使用未加防腐劑，單劑型的人工淚液，也就是一天之內可丟棄的包裝，避免防腐劑在眼睛內堆積，傷害角膜。需要提醒的是，有些眼藥水含血管收縮劑，偶而點可以紓解一時充血的問題。如果長期使用，不點時會充血更厲害，眼睛就更紅。

3.用溫水仔細洗臉

尤其是在夏日，汗水、油脂、灰塵、化妝防曬品等，都會對皮膚造成負擔。就算是不上妝的男性，也不要以潑清水的方式便宜行事。好好洗臉，去除老廢角質，將髒污徹底除去，人看起來會比較年輕。也可不定期使用去角質產品，只是最好不要使用胡桃核、杏桃核等磨製而成的顆粒，避免使皮膚受傷。

另外，很多人認為洗臉要先使用熱水使毛細孔張開，使污垢容易排出，再使用冷水使毛孔收緊，知名護膚品牌契爾氏（Kiehl's）首席皮膚顧問簡思基（Geoffrey Genesky）卻認為，「毛孔不會像門那樣開啟、關上，」最好還是使用溫水洗臉，別用冷、熱水刺激皮膚。

4.按摩臉部

簡思基也建議睡前按摩臉部，從額頭開始往下按摩，按摩方式以輕輕按壓就好，促進血液循環，增加臉部的氣色與彈性。

5.睡前喝點水

睡眠時，身體的各個器官還是需要水份，別讓身體在鬧乾旱的狀況下運作，一早起來皮膚也比較不會乾皺。只要不飲水過多，頻頻起來上廁所，影響睡眠就好。

6.至少睡足6小時

最後還是要睡得夠，每晚至少要有6小時的睡眠，睡足8小時更好。睡眠如果不足，仙丹妙藥也難讓你在隔天回春，至少看起來回春。

資料來源：Men'sHealth、Daily Planet

(中時電子報)