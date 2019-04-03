楊貴媚在公視《阮三个》實境節目當起民宿老闆娘，在不知情的狀況下，國際大導演蔡明亮為力挺好友，竟夥同李康生驚喜現身拍攝現場，讓她驚呼連連說：「製作單位只說希望要補拍一些鏡頭，所以要我在後院自己找事做，結果瞎忙了快兩個小時，竟是在等蔡導他們來！」

楊貴媚見到好友親臨民宿還大膽許願，節目若有第二季想請導演來當一日主廚外，她也自告奮勇屆時願意幫導演擦洗碗盤、整理環境，沒想到蔡明亮一聽便秒回：「可以啊！」蔡明亮平時不喜歡被拍，這次為挺好友開民宿而上節目，，讓楊貴媚大讚導演很棒，並說「以前這樣拍他肯定翻臉！」蔡導則解釋：「因為收音器就放在身上，會有點不習慣，有時講私人電話還得擔心會不會被偷聽到。」

為了迎接貴賓，民宿主廚索艾克特地前往漁港購買新鮮魚貨，因苦尋不到適合食材，便直接坐在港口等漁船入港。他解釋：「畢竟我以後走出去是要說『我是做過菜給蔡導跟康哥吃過的人』！」

(中時 )