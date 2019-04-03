養生意識抬頭，健康飲食漸受到國人重視。國外媒體報導，有營養師指出，酪梨是養生價值高的水果之一，並整理出4大功效，包含降膽固醇顧心血管、減少攝護腺癌生長、保護眼睛、顧腦助代謝。

據英國《Daily Express》報導，營養師Juliette Kellow指出，酪梨營養豐富，養生價值突出，且不必經烹調就可直接食用，能方便就攝取到膳食纖維、礦物質及維生素，並整理出酪4大功效。

1.降膽固醇顧心血管

Juliette Kellow表示，酪梨富含單元不飽和、多元不飽和脂肪以及各類植物固醇、β-谷固醇等，可減少血液中總膽固醇、壞膽固醇與三酸甘油酯的含量，並能有效調節血壓，保護心臟健康。

2.減少攝護腺癌生長

酪梨富含類胡蘿蔔素，實驗顯示，類胡蘿蔔素可使攝護腺癌細胞生長量減少25%，當類胡蘿蔔素與茄紅素共同作用時，攝護腺癌細胞生長量更下降32%。

3.保護眼睛

酪梨同時也提供了葉黃素及玉米黃素，皆為脂溶性維生素，而酪梨中的單元不飽和脂肪剛好能促進吸收，保護黃斑部減少病變與白內障的風險。

4. 顧腦助新陳代謝

酪梨中更含有銅，鉀，維生素K，維生素B6和維生素E等微量元素，都是維持免疫系統及神經系統不可或缺的維生素，維生素K有助鈣質吸收減少骨折風險，維生素B6則為新陳代謝與大腦運作所需要的能量。

營養師提醒，酪梨雖然養生價值高，但脂肪含量偏多，攝取量還是會產生負擔，食用應以一天一顆為限，以免吃進過多油脂，反升高肥胖與代謝症候群的風險。

(中時電子報)