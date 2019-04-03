警察局周會安排客語會話教學。（徐養齡翻攝）

新竹縣是客家大縣，客家人口占7成，新上任的縣警局長黃家琦為讓同仁從上到下都能準確掌握服務民眾脈絡，親自帶頭學客家話，每周2次的會議時間，請會說客語的主管進行10分鐘客語教學，帶頭接地氣，增加警方服務品質。

110執勤員警謝孟娟表示，曾經接到民眾使用客語報案，電話那頭的老先生表示只會說客語，剛好她不會說客語，當下完全幫不上忙，只能趕緊請熟悉客語的同仁協助。

類似報案時的語言隔閡，雖然不只會發生在新竹縣，不過對非客籍的警察而言，不學會客語，長期下來勢必與民雞同鴨講，黃家琦深知此理，要求從警察局到派出所一起學習客語，也鼓勵同仁自由參與客語學習社團

黃家琦認為，例如在開放學童參訪警局活動時，員警可以加入寒暄、問路、協助指引方向等簡易客語教學，與孩子一同學習在地化語言，為延續客語文化盡一份心。

縣長楊文科在黃家琦甫上任之初，即勉勵他多學客語、是與客家鄉親接地氣最直接的方式。黃家琦立即付諸行動，周一主管會議由少年警察隊隊長徐棻擔綱，今周報由行政科科長羅吉男及警務參范增雄指導的生活篇客家語，全體縣警局同仁一起落實客語會話。

(中時 )