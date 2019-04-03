通傳會前主委詹婷怡傳出「被請辭」聲音，外界把矛頭指向綠委邱志偉與10多位綠委連署，形成壓垮詹的最後一根稻草。不過邱志偉受訪時澄清，表示雖然曾質詢詹時說「表現令人失望」，也曾寫建請案找同事連署，但最後並沒有送案。邱強調，行政院對他這份提案不知情，更不是政院要求他送案，駁斥外界連署逼退詹的說法。

邱志偉提案內容提及，「考量詹主委任內對於假消息現象治理無方，疏於監管媒體亂象，其專業性及行政效率均不足以支撐其作為獨立機關首長之正當性，更違背本息及連署委員當初行使同意權之期待....建請行政院蘇院長依據《通傳會組織法》...針對上述失職行為，將詹婷怡主委予以免職，彰顯責任政治精神」。

除了邱志偉提案外，連署人還包含綠委蘇震清、許智傑、鄭寶清、吳思瑤、施義芳、呂孫綾、劉世芳、楊曜、李麗芬、周春米、陳素月、鍾孔炤、吳琪銘、張宏陸、鍾佳濱等15人。

對於外界把詹婷怡下台導火線指向連署提案，邱志偉受訪時說，很多立委、民怨都反映NCC處理假訊息不夠積極，甚至讓社會混亂；3月18日時交通委員會質詢時，他有明白跟詹說「對你的表現感到很失望」，19日立院院會時本來想提建請案，所以才找其他綠委連署。

邱志偉說，立委雖然有NCC的人事同意權，但對詹的表現不滿意也不能要求她下台；根據《通傳會組織法》，若有失職行為得由行政院長免職，不過他最後並沒有真的送出提案，希望給她一點「改善時間」。

邱強調，如果有送提案，立法院一定有公報紀錄，隔天也會變成新聞，不會到現在才傳出；況且他的建請案最後沒有送，行政院不可能知情，更不是行政院要求他送案。

(中時 )