繼「土包子」又一例！ 「豬狗禽獸」綠營再添失言

高雄市長韓國瑜到港澳、大陸地區簽下數十億訂單，陸委會主委陳明通日前接受媒體訪問時說出「只顧腹肚那與豬狗禽獸有什麼差別」的話，引起軒然大波，陳於昨天公開道歉。對此，精神科醫師沈政男說，陳明通如果不下台，這句話從此會黏在民進黨總統候選人身上。

沈政男在臉書發文說，陳明通看不起韓國瑜，「當你看不起你的對手，你就會輕敵，就會誤認，然後就會錯估情勢，開始亂講話」、「你可以看不起韓國瑜，或許他也真的只是草包，但，當他成為你的對手，而且是受到歡迎的對手，你就必須敬畏你的對手，這是很簡單的選舉兵法」。

他說，綠營一堆糊塗支持者一直在鄙夷韓國瑜，然後檯面上的政治人物就跟著起舞。繼續犯錯吧，離投票只剩九個月了。要敬畏你的對手。至於陳明通該不該下台，他說，事情很簡單，如果你不下台，「顧腹肚等於豬狗禽獸」這句話從此以後就會黏在民進黨總統候選人身上。

最後他強調，「真的，你很難講出比這句話更傷害綠營選情的話了」。

(中時電子報)