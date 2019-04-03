海巡署宜蘭機動查緝隊前中校分隊長沈大祥，被控在接獲走私香菸情資後，安排人頭製作假檢舉筆錄，3年詐領7起破案檢舉獎金737萬多元，案經台北地方法院審結，今(3)日依《貪汙治罪條例》的職務詐欺貪汙罪、刑法偽造文書罪判處沈大祥有期徒刑10年，褫奪公權5年，沒收不法所得737萬7487元；同案被吿基隆查緝隊分隊長江承宏判刑7年，褫奪公權2年；宜蘭機動查緝隊前隊長張志勇依職務詐欺貪汙罪，判刑4年，褫奪公權1年；前查緝隊員羅博雄，依偽造文書罪判刑6月。

另本案供出貪汙內情，並繳回詐領獎金200萬元，且轉為汙點證人的線民被吿，獲減刑輕判2年徒刑，褫奪公權1年，緩刑5年，並交付公庫30萬。前查緝隊員游文枝、游俊彥等2人因都認罪，將另依簡易程序判決。

合議庭在判決理由指出，本案公務員雖然觸犯法律，沈大祥更是未能清廉自持，絕大多數兢兢業業、奉公守法的海巡人員蒙羞，但考量本案被告公務員，無非是想有效查緝私菸，或囿於績效、功獎的壓力，加上因走私案件消息不易取得，除於線民的法定給予外，查緝員可能要另花一定金錢與線民培養關係，以利取得情資，才萌生歹念。另審理中也發現查緝私菸獎勵制度設計有瑕疪，容易使出生入死，但心志不堅的查緝員上下其手，不當的績效管考，也易扭曲公務員執行職務的心態。

檢方起訴沈大祥等人，涉嫌在2009年12月至2013年9月間，製作線民的不實檢舉筆錄，再於查獲私菸案件後，製作不實函文，經隊長張志勇同意並核稿發文向各縣市政府申請查緝私菸酒案檢舉獎金。

沈大祥等人藉財勝發號、南海66號、金峰號、龜山倉庫案、大寅1號、進通9號、聯勝發號、豐瀧號等漁船等8案詐領檢舉獎金。海巡署政風處2012年間執行檢舉獎金發放專案督考時，發現北部地區巡防局檢舉案件比例過高，且多數案件都由沈大祥承辦，進一步追查更赫見許多檢舉筆錄都無故遺失，懷疑其中涉弊，報請廉政署偵辦。沈因察覺最後一筆獎金被扣住，自覺被盯上，自請退伍。

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(中時 )