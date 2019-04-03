大大耳朵如翅膀，小飛象飛來台北？迪士尼真人電影《小飛象》在3月搬上大銀幕後，全台颳起一股小飛象旋風！為了滿足全台的小飛象粉絲們，台灣迪士尼消費品部與誠品生活南西店攜手打造全台唯一一家小飛象主題的《歡樂馬戲團商店》，於4月連假期間限定快閃開幕，讓粉絲們可以將滿滿的小飛象系列商品帶回家！

小飛象主題《歡樂馬戲團商店》。（台灣華特迪士尼提供）

喜愛小飛象的粉絲們注意囉！在《歡樂馬戲團商店》中，可以讓你一口氣買到最多最豐富的超人氣小飛象系列商品，有全新推出的小飛象冰淇淋款潮流老帽、具有特殊夜光塗料設計的閃光彩繪手機殼、還有童趣少女風格的化妝包、多款萌軟可愛的絨毛玩偶、跟超夯的泡泡歐蕾小夜燈收納盒等，每一樣都想讓人帶回家抱緊處理！

小飛象款夜光彩繪I PHONE保護殼。（台灣華特迪士尼提供）

4月4日至4月7日連假期間，只要在《歡樂馬戲團商品》購物滿899元以上的，即可獲得限定小飛象大頭貼機幣一枚，讓你不只可以把最愛的商品帶回家，還能在馬戲團風格的商店中拍下超Q大頭貼！且在活動期間於《歡樂馬戲團商店》拍照並上傳至個人臉書或IG，標註 #歡樂馬戲團商店，就可獲得《小飛象》限量電影海報乙張，數量有限送完為止。

小飛象坐姿絨毛玩偶。（台灣華特迪士尼提供）

小飛象粉絲們快來誠品生活南西朝聖！除了《歡樂馬戲團商店》外，誠品生活南西也於外牆裝飾超過10米的超大型小飛象立體燈飾，最新、最夢幻的打卡點又再一個啦！館內1F視界寓所也化身成「小飛象故事牆」，隨著一幕幕小飛象經典影像更迭變換，帶你一步一步探索最可愛療癒的奇幻故事！

迪士尼經典系列滿額好禮。（台灣華特迪士尼提供）

另4/16-5/23誠品人會員於誠品生活南西/誠品R79消費，憑單日不限金額消費發票，即可於該店兌換療癒讀物夥伴『迪士尼經典角色系列限定書籤』乙款，週週推出限量新款，總共五款，等你來收集！

全新小飛象主題《歡樂馬戲團商店》限定商品。（台灣華特迪士尼提供）

(中時電子報)