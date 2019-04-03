蘇有朋回憶過去小虎隊解散演唱會影片。（圖／翻攝自秒拍）

小虎隊4年前重聚。（圖／翻攝自陳志朋工作室微博）

蘇有朋回應小虎隊從不存在成員退出的說法。（圖／翻攝自蘇有朋微博）

元祖男團小虎隊1988年成立，由「霹靂虎」吳奇隆、「乖乖虎」蘇有朋、「小帥虎」陳志朋3人組成，歷經當兵、重組等風波後，1995年後解散。最近蘇有朋上節目，談到這段回憶，忍不住淚從中來，他表示自己很幸運在升大學的的那個暑假入選小虎隊，「但小虎隊沒辦法成為我一輩子的光環，我想要變成一個實力派的藝人」，才決定單飛。

小虎隊解散20多年，4年前因吳奇隆和劉詩詩完婚，昔日的小虎隊也難得重聚擔任伴郎，先前小虎隊也曾受邀上央視《春晚》，如今3人各擁一片天，吳奇隆近來工作減產，下月和劉詩詩準備當爸媽，蘇有朋演而優則導，陳志朋也發行個人新輯。

最近蘇有朋受邀上節目《創造營2019》，擔任班主任的他看到過去小虎隊影片，忍不住說自己在那個年紀忽然開始承擔不少關注，雖然當時來不及沉澱，但十年間有很多的感情種在心裡，他自認為無法一輩子只扛著小虎隊的光芒，想成為實力派藝人才離開小虎隊，說著說著忍不住泛淚。

對於「退出小虎隊」的說法，蘇有朋稍早在微博回應：「關於小虎隊，從來不存在任何人先退出一說。」強調沒有人離開了小虎隊，勾起粉絲滿滿團魂說：「我覺得一直就沒有解散」、「我們懂」、「一切盡在不言中，我們一直都在，只要你期待」。

(中時電子報)