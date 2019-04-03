為了讓門診區及病房的孩童能一同提前歡度兒童節，微風慈善基金會今年邀集企業志工準備有趣又深具環保概念的「彩繪」活動，邀請大小朋友一起動手畫杯套及拼圖，將歡笑送進醫院。這次的活動基金會準備了超過150份彩繪杯套及拼圖，吸引院內病房及門診區小病童的目光，彩繪用品不到半小時就被索取完畢，大家驚呼「真的是又可愛又實用」。

微風慈善基金會自2014年起開啟一系列的病童關懷活動，今年連續第6年到台大兒醫及三總舉辦病童關懷。活動現場，微風慈善基金會志工帶領親子們共同進行有獎徵答及彩繪，透過活動讓小朋友腦力激盪及發揮創意，每個孩子都可以當個快樂可愛的小小畢卡索。透過這樣有趣放鬆的藝術活動，促進了病童的社交互動及大腦的認知學習，讓接受治療中的小朋友也可以稍微喘口氣、享受歡樂的氛圍，能勇敢的面對病痛。

台大及三總的活動，邀請到微風大姊姊宋蘋恩及郭源元與小朋友一起創作，陪伴小朋友度過歡樂的時光。三總的活動現場更是來了一位特別的神秘嘉賓「微風熊」，在微風熊生動活潑、歡樂歌舞表演，門診區的小朋友們被逗得好開心，現場歡笑聲不絕於耳。許多小朋友都吵著要與微風熊合照、大玩愛的抱抱。

病童宣宣的奶奶滿懷著感謝地表示：「很謝謝微風慈善基金會連續幾年都會在兒童節的前夕舉辦活動，每次看到家裡小朋友露出久違的笑容，相當感激與感動」。三軍總醫院陳正榮副院長今天也特別蒞臨活動現場表達感謝之意，活動前更是提到了：「醫院總是讓小朋友感覺冷冰冰，還好有微風慈善基金會準備的彩繪拼圖活動，讓孩子們面對醫院時不再抗拒。希望藉由這樣的活動讓孩子們有美好的一天」。

醫院在孩童們心中就像是個被大雪染白的動物王國，總是給孩子們冰冷又可怕的印象，彷彿每次到醫院就只有打針跟吃藥。微風慈善基金會希望透過彩繪環保杯袋的活動，帶領孩子們一同為冰冷的世界找回原來的色彩。透過活動增加孩子們的環保概念，並且激發小朋友的創意及抒發心情，更加勇敢地對抗病魔，讓孩子對醫院留下不只是恐懼的記憶，而是歡樂的回憶。

小朋友與微風熊愛的抱抱。(微風慈善基金會 提供)

微風大姊姊郭源元至三總陪孩子們彩繪拼圖。(微風慈善基金會提供)

(中時電子報)