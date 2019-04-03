台中市西屯區西林巷一處民宅，於3日下午1點許發生火警，消防局緊急調派第六大隊、協和、黎明、西屯、大雅、水湳、中港、春社及工業區等分隊，出動20輛各式消防車，72名警消到場，發現火勢是從民宅3樓竄出，並延燒到旁邊2間工廠及倉庫等，消防局佈水線全力灌救，幸無人傷亡。

消防局指出，該局於中午1時12分接獲報案，指於西屯區廣福里西林巷一處民宅發生火警，並延燒到毗鄰的工廠；消防局出動第六大隊、協和、黎明、西屯、大雅、水湳、中港、春社及工業區等分隊，各式消防救災(護)車20輛、72名消防人員，由協和分隊長鄭培齡帶隊搶救，副大隊長郭春霖在場指揮。

消防局從火場內救出1名年約60歲的男性，意識清楚，無明顯外傷，經救護人員檢查傷勢評估後，該男子表示不必送醫診察。火勢在搶救人員通力合作下受到控制，並積極屋內搜救及火勢搶救。

經初步調查，起火的工廠是從事鞋子製造及研磨加工，現場火勢造成2間工廠及1間透天住宅，燃燒面積約800平方公尺。

(中時 )