關說案桃檢長批栽贓 蔡清祥：尊重 15:462019/04/03 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡清祥(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞 針對高檢署調查前桃檢檢察長彭坤業關說案，法務部長蔡清祥今天下午表示，今天上午已收到調查報告，會依法定程序送檢審會或檢評會處理。 至於彭坤業批評檢察官「栽贓」，蔡清祥表示，目前尚未詳閱調查報告內容，但他尊重當事人說法，也尊重調查報告結論。 (中時 ) #蔡清祥 #彭坤業 也許您會感興趣 推薦閱讀 邱太三涉關說案 高檢署認桃檢前檢察長有違失 21:242019/04/02 社會 彭坤業關說還升高檢署主任？ 蔡清祥：非升官 22:352019/04/02 社會 彭坤業關說案 劍青檢改：免除高檢主任並送評鑑 22:492019/04/02 社會 彭坤業涉關說 法務部：會速送檢審會議處 23:452019/04/02 社會 邱太三涉關說瞎扯國安 他轟：人綠真好 08:192019/04/03 社會 邱太三稱被誤解 蔡清祥：尊重當事人與調查報告 12:072019/04/03 社會 涉關說桃檢長反擊：檢辦案不宜兩面手法 12:032019/04/03 社會 檢察官1篇抱怨文 追出藏鏡人邱太三 11:532019/04/03 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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