中天新聞

針對高檢署調查前桃檢檢察長彭坤業關說案，法務部長蔡清祥今天下午表示，今天上午已收到調查報告，會依法定程序送檢審會或檢評會處理。

至於彭坤業批評檢察官「栽贓」，蔡清祥表示，目前尚未詳閱調查報告內容，但他尊重當事人說法，也尊重調查報告結論。

(中時 )