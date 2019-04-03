台南一名張姓母親因就讀小四的女兒2年前遭女同學當全班同學面前掌摑，1日帶著姐妹淘衝到學校，要女兒當全班面前甩對方巴掌，並將影片PO上網路，消息2日在媒體曝光後，引發各界熱議，教育局也嚴厲譴責，這名母親3日清晨在臉書貼出只限朋友能看到的千字道歉文，「對不起，因為我的失控，我做了壞榜樣.....『我不計代價，只想保護孩子』。」

台南市教育局接獲校安通報後進行初步調查，這名母親因認為女兒2年前被該名女同學甩一巴掌，心裡留下陰影，1日帶2名友人到校，把女兒帶往隔壁班級找到當年甩巴掌的女同學，張母當場叫女兒向女同學打一巴掌，該名女同學當場嚇傻，也不斷鞠躬道歉。

這名母親請友人側錄整個過程，之後這一段打巴掌影片也被母親PO上網。校方事發後通報教育局處理，表示2年前衝突事件是因張姓母親的女兒演出出了一點狀況，引起女同學不開心，出手掌摑，該起事件當時由已退休班級老師處理，雙方家長當時也沒有意見，不料，卻在2年後引爆，昨天2名當事女學生都沒有到校上課。

教育局強調，將持續督請該校釐清事件始末，儘速完成調查及後續輔導工作，避免以訛傳訛傷害學生與老師，也要求學校確實檢討校園門禁管制，並通令各校，檢視校園安全防護與緊急應變機制，維護師生安全。

教育局表示，該校訂有門禁管理辦法，上課期間外人均不得進入教學區，該生家長已違反門禁管理辦法，家長之友人更當眾架開導師，致導師無法自主行動守護學生，涉嫌妨礙人身自由，學校及老師已於2日晚上到警局備案。

教育局嚴正表示，雖可理解小孩被欺負家長心中的不捨與氣憤，但家長入校動私刑處理學生衝突事件，是一種負面示範，並不可取。學生問題應以教育手段解決，在小孩不成熟階段所產生的衝突，宜由老師和家長一起合作教導學生學會正向化解衝突的方法，而非私自入侵校園當眾施暴，並呼籲雙方家長冷靜看待此一事件，也會請學校妥善處理。

對於家長將影片傳上網的舉動，教育局表示遺憾，也呼籲家長對於學生校園內生活事件有任何疑義，應循正常管道向校方反應，如校方不作為，也可向教育局陳述，切勿逕自處理，做出非理性的行為，以避免觸法，甚至影響學生的正常發展。

(中時 )