台中市政府為慶祝兒童節！今年以「童心守護‧童在一起」為主軸，規畫生活體驗營、台中兒童藝術節多種藝文休閒活動；花博持續推動全球12歲以下兒童免費入園，「石虎家族」這波連假更為小朋友準備精彩節目；科博館、麗寶樂園等也推出免費入園好康，歡迎父母師長帶著孩子走出戶外，歡慶屬於兒童的一天。

教育局結合文化局、經濟發展局、觀光旅遊局、國立自然科學博物館、國家歌劇院，推出今年的兒童節系列活動。藝文展演方面，2019台中兒童藝術節以「奇幻童話大冒險」為主題，邀請多個台中在地團隊在山、海、屯、城各區帶來27場精采演出和活動。

兒童節當天，童顏劇團將在外埔區老人文康中心演出《水仙與薔薇的秘密花園》，講述一對擁有與自然對話神奇能力的姊妹，為了維護環境永續發展而對抗建商的感人故事，活動於下午2時30分開始，全程免費，歡迎自由入場。

國立自然科學博物館、921地震教育園區均於兒童節當天推出12歲以下兒童入場免費優惠；即日起至4月30日在台中國家歌劇院還有兒童導覽活動，只要持歌劇院台中市民卡、身分證戶籍地址設於台中或台中市學校團體預約即可免費參加導覽，希望藉此讓孩子學習基本劇場禮儀，讓文化素養從小扎根。

台中花博接近尾聲，這一次連續假期是花博閉幕前最後一次長假，各園區因應兒童節舉行多項精彩活動，石虎家族成員將於連續假期每天下午在各園區定時定點亮相和遊客合照，兒童節當天還有氣球達人送氣球，外埔園區更推出與樂虎共舞，參加戳戳樂，與小朋友開心互動。

觀光旅遊局表示，麗寶樂園響應兒童節，12歲以下兒童在4月4日到4月7日一連4天，探索世界、天空之夢摩天輪均免費遊玩；沐心泉休閒農場、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、奧萬大森林遊樂區景點，也推出兒童免門票的好康，歡迎家長、師長與小朋友踴躍走出戶外，歡慶屬於兒童的大日子。

(中時 )