桃園位在國家大門，桃園市長鄭文燦3日指出，有必要設置國家級風景區，會請交通部觀光局找出適當的經費先行規畫「北橫國家風景區」，從慈湖開始，一路經過角板山、小烏來、達觀山、東眼山、拉拉山到巴陵一帶。

桃園市爭取「北橫國家風景區」，主要原因是桃園國際機場一年收取100多億元的旅客出國服務費，其中有5成用在觀光局的觀光發展基金，但觀光發展基金只能補助國家級風景區。

鄭文燦說，這裡是桃園市旅遊資源最豐富的廊帶，交通部觀光局原來沒有增設國家級風景區計畫，但桃園是國門之都，有必要設置國家級的風景區，將會責成觀光旅遊局，進行「北橫國家風景區」計畫的規畫與經費爭取，至於相關設置會再向中央溝通。

由於基金並未補助桃園，觀光發展基金主要來自桃園國際機場，但完全沒有用在桃園，鄭文燦曾在行政院會發言要求改善，也決定爭取「北橫國家風景區」，以爭取觀光發展基金補助。

(中時 )