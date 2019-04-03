美國總統川普經常說出與事實不符的話已經不是新聞，年初美國媒體統計川普上任2年來，總共說謊超過7,000次，不過最新數據顯示，川普說謊的頻率比以前更快了，甚至敢拿老爸亂扯謊。

《華盛頓郵報》「事實查核者」（The Fact Checker）專欄定期刊出針對川普言論的事實查核工作報告，最新報告指出川普說出不實言論的頻率比以前快了4倍。影片為今年1月出版的內容。

川普經常在公開場合說出沒有事實根據的言論，為了因應這個習性，美國各大媒體甚至針對他進行事實查核工作，逐字檢視真實性。現在《華盛頓郵報》（The Washington Post）的「事實查核者」（The Fact Checker）專欄刊出最新報告，指出川普上任至今802天內已說出9,451個與事實不符的錯誤言論；除此之外，他說謊的頻率甚至比從前更高了，過去200天，川普平均每天會說出22個錯誤言論，相比第一年任期每天平均說出5.9個錯誤言論，扯謊速率快了4倍。

而據美國有線電視新聞網（CNN）報導，他最新的經典語錄就發生在昨（2）日，他在與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談時，竟誇口自己的父親出生自德國，不過實際上老川普（Fred C. Trump）出生自美國紐約市的布朗克斯區（Bronx），他的祖父費德里希・川普（Friedrich Trump）才是來自德國。

隨著2020總統大選逐步逼近，文章認為沒有跡象顯示川普會改變信口開河的習慣，在各種造勢場合中他反而變本加厲地亂說話，光是上周在密西根州的一場活動上，他就脫口說出64次錯誤言論。

(中時電子報)