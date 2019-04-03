來到動物園不再只能走馬看花，六福村動物保育員為孩子們解說動物行為。(圖／六福村)

莊福文教基金會為推廣保育動物觀念，將於於兒童節在六福村舉辦「瀕危動物同學會」，聯合行政院農業委員會特有生物研究保育中心、臺北市立動物園等單位，由莊福文教基金會董事長莊秀石與六福旅遊集團董事長莊豐如領軍，號召現場遊客扮妝動物一起響應。

「瀕危動物同學會」現場，莊福文教基金會代言人宥勝將搖身一變為台灣瀕危動物石虎，兒童界最夯的YouTuber-Nyo Nyo TV小學生妞妞則擔任動物保育小尖兵化身為可愛的水獺，台灣黑熊則由觀光局超人氣吉祥物 喔熊組長為代表，還有民眾扮妝成黑熊、犀牛、水獺等保育動物一起讚聲相挺野生動物，手持「友善耕作不施藥」、「野生動物不毒殺」、「動物鱗角不買賣」、「居家寵物不棄養」4大友善環境宣言，萬人齊心喊出「今日不為，明日瀕危」，呼籲民眾正視物種滅絕問題。

地球萬物正在面臨滅絕危機，每天有將近200個物種正在滅絕，不到10分鐘就有一個物種徹底消失不見，而台灣也在這場生態浩劫中，全台共有50種瀕危動物，其中路殺消息不斷的石虎全台僅存不到500隻，全台近乎滅絕的水獺也僅剩金門尚存不到100隻，野生台灣黑熊則在200至600隻範圍，最令人傷心的是已被國際宣告滅絕的台灣雲豹，國內研究單位仍抱著一絲希望將其列在瀕危動物，顯示保育動物為當前最緊迫的議題，每位地球公民都該起身參與。

目前，地球正在面臨第六次生物大滅絕浩劫，全球物種消失的速度較正常情況快上千倍。莊福文教基金會與六福旅遊集團一直非常重視保育動物工作，與全球同步搶救保育動物，六福村創園40年以來，受新竹縣政府委託於園內成立新竹縣野生動物救傷中心六福村站，並協助農委會特生中心騰出空間復育台灣黑熊，2012年迎接黑熊雙胞胎兄弟「八百」、「五百」至六福村。莊福文教基金會也致力繁育犀牛，目前六福村園區內20隻白犀牛成果傲視亞洲。

為孩子們帶來更多動物資訊，以強化孩子與保育動物的連結，六福村第二季慶典「動物派對-動物玩HEN大」也亮麗登場，即日起至6月9日止，推出尋寶、生態導覽及動物行為豐富化的獨家精彩活動，經過動物保育員團隊精心設計，利用天然或廢棄的物品，結合動物們不同的習性，開發出多種動物專屬玩具物品，讓動物們在玩樂中覓食、在玩樂中激發原有的本能，再搭互動式玩具與動物保育員的專業解說，讓親子遊客輕易的跨入動物世界，深度的體認「動物行為豐富化」，而因應兒童節連假，六福村推出12歲以下免費、同行父母享每人520元購票優惠，歡迎全家一起度過寓教於樂、滿載而歸的假期。

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