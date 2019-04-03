兒童交通公園涵蓋交通安全常識，讓學童在玩樂中強化交通觀念。（何冠嫻攝）

兒童交通公園3日正式啟用。（何冠嫻攝）

非六都縣市唯一！苗栗縣政府獲中央補助設置全縣首座兒童交通公園，3日正式啟用，目前採預約申請開放，內有充滿童趣、注音等解說牌面，讓家長與學童在玩樂中學習交通安全常識。

全國2018年12歲以下的兒童，因交通事故死亡有12人、受傷8684人，有6成發生於交叉路口，其中又以穿越馬路造成傷亡居首位，值得各界重視。苗栗縣政府爭取交通部補助400萬元經費，在苗栗市文山國小設置縣內首座兒童交通公園，將交通觀念教育向下扎根。3日苗栗縣長徐耀昌、交通部主任秘書陳進生等人為兒童交通公園揭牌宣告正式啟用。

交通公園教學區規畫「交通工具體驗區」、「大型車內輪差與視野死角實境解析及VR體驗區」、「停、讓標誌與閃光號誌等標誌標線大探索」、「行車管制號誌、二段式左轉等安全等候小秘笈」、「圓環、遵行方向行駛等單一方向旋轉行進小知識」、「標誌、標線及街、巷、道等情境大體驗及穿越路段小知識」及「交通安全創客DIY」等7大學習區域，涵蓋所有交通安全常識。

陳進生表示，交通部致力提升學童通學安全設施，以教案和影片結合遊戲讓學童在「做中學」強化交通安全觀念，而苗栗兒童交通公園不但是苗栗首座，更是全國第一座設置在校園內的交通公園，以完善設施提升學童交通安全知識。

徐耀昌則說明，兒童交通公園能從小灌輸縣內學童正確的交通安全觀念，對於將來報考駕照或日常運用，都有正面幫助，「安全是回家唯一的路」，盼交通安全向下扎根，以培養孩童正確用路觀念。

目前交通公園採預約申請開放，園區內除了培訓學生及樂齡志工協助導覽外，還開放腳踏車路況體驗及號誌學習、交通安全創客DIY創意手作課程等，希望能透過「做中學」，讓學童有一個交通安全參訪與學習的場域。

(中時 )